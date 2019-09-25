Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией. По словам министра, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.

«Я бы эти полёты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Ранее Лавров отмечал, что Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране.

Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили подчёркивал важность турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси.

Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в туристическом секторе.