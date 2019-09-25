Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией
- Reuters
«Я бы эти полёты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
Ранее Лавров отмечал, что Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране.
Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили подчёркивал важность турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси.
Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в туристическом секторе.