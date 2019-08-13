Бурджанадзе прокомментировала потери Грузии в туристическом секторе

Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в туристическом секторе.

«$60 млн, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше — примерно в $700 млн», — заявила она.

Как отметила Бурджанадзе, одно заявление относительно прекращения авиасообщения вызвало исторический упадок лари, который дошёл практически до отметки 1:3 к доллару.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщал, что ущерб туристической отрасли Грузии от сокращения потока туристов из России составил около $60 млн.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Nation News оценил заявление Бахтадзе.