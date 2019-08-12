До $60 млн: премьер Грузии оценил ущерб от потери российских туристов

Ущерб туристической отрасли Грузии от сокращения потока туристов из России составил около $60 млн. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Политик рассказал, что правительство уже разработало программы поддержки грузинского туристического бизнеса. Однако эксперты сомневаются в том, что стране удастся компенсировать потери за счёт приезжающих из других стран.

Туристическая отрасль Грузии потеряла до $60 млн из-за сокращения потоков туристов из России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«Сделанные нами шаги дают основания сообщить, что мы обязательно вернем ту динамику роста в туристическом секторе, которую имели. По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до $60 млн, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%», — приводит слова министра РИА Новости.

По его словам, власти разработали программы поддержки малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Однако у грузинских властей вряд ли получится быстро оправиться от экономических потерь и найти замену российским туристам, рассказал RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, не стоит ожидать, что соседние страны поставят большое количество туристов.

«Что количество туристов в Грузии всегда было ограничено соседними странами — Турцией, Азербайджаном, Россией и отчасти Украиной. На мой взгляд, все эти страны, кроме России, уже достаточно близки к потолку своих экспортных туристических возможностей», — считает Брутер.

По его словам, если подобная ситуация будет сохраняться на протяжении нескольких лет, инвестиционный потенциал грузинского туристического бизнеса снизится.

«Прежде всего это касается Батуми, который должен поддерживать свой уровень как морского курорта. И если там будет дефицит отдыхающих в течение какого-то времени, это снизит или ограничит его потенциальные возможности. Поэтому я думаю, что для Грузии это в каком-то смысле вообще неразрешимая задача», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Заявление премьер-министра Грузии об экономической поддержке бизнеса скорее направлено на успокоение населения внутри страны, чем отражает реальные намерения правительства поддержать туристическую сферу, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Это, скорее всего, адресовано внутренней аудитории. Премьер-министру хочется поддержать свой авторитет среди населения. Наверняка грузинские власти понимают, что их рейтинги начинают постепенно понижаться. Надо по бюрократической логике наряду с отрицательными показать какие-то позитивные примеры. Видимо, он в качестве позитивного примера и приводит Аджарию», — прокомментировал эксперт ситуацию RT.

Участники акции протеста в Тбилиси

РИА Новости

Напомним, 8 июля 2019 года указом президента России Владимира Путина было приостановлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие грузинскую столицу 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Акции протеста переросли в попытки штурма здания парламента и столкновения с полицией. В результате этих событий пострадали около 240 человек, в том числе порядка 30 журналистов. Более 300 человек оказались задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что в расколе грузинского общества может быть заинтересована только Москва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полётов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, «когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет».

Однако грузинским властям придется предоставить серьёзные гарантии, считает Владимир Оленченко.

«Здесь не может быть автоматически: мы (Грузия) себя хорошо повели, и Россия сразу начнёт переводить нам деньги через туристический поток. Надо действительно помимо того, чтобы устранить препятствия, дать какие-то гарантии. Чтобы у российских представителей была уверенность в том, что не будет каких-то неожиданностей, которые могут нанести ущерб российским интересам», — считает эксперт.

Грузинским властям наладить отношения с Россией и «отказаться от радикальных посылов», подчеркнул Брутер.

Также по теме «Из уважения к народу»: Путин выступил против санкций в отношении Грузии Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, объяснив свою позицию уважением к народу этой страны. Ранее Госдума...

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways назвала сумму нанесённого ей ущерба от запрета авиасообщения с Россией. Компания потеряла около $25 млн, однако ей удалось получить правительственную компенсацию в €600 тысяч за осуществление транзитных полетов через Ереван, передает ТАСС заявление компании.

«Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила её в сложное финансовое положение. Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 млн», — говорится в сообщении авиакомпании.

В июле число российских туристов, посетивших Грузию, сократилось на 6,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщало РИА Новости со ссылкой на Национальную администрации туризма Грузии. Согласно заявлению организации, число туристов за год упало с 169 до 159 тыс. человек. В то же время число путешественников, прибывших воздушным путём сократилось на 48,8%.