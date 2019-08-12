Премьер Грузии назвал объём потерь туристического сектора

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, какие потери понёс туристический сектор страны на фоне ситуации с российскими туристами.
Премьер Грузии назвал объём потерь туристического сектора
  • ©Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

«По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб в размере до $60 млн, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, где по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%», — приводит слова Бахтадзе пресс-служба.

Вместе с этим премьер заявил, что власти смогут вернуть имевшуюся ранее динамику роста в туристическом секторе.

Ранее Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль продолжит быть «локомотивом развития экономики» страны.

8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией

В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив, что в настоящее время существует объективная опасность для находящихся в Грузии российских туристов.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для экономики Грузии.

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