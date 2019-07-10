В Кремле прокомментировали возможность возобновления полётов в Грузию

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RT
Обсуждение возобновления авиасообщения России с Грузией в настоящее время является преждевременным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за ситуацией будут следить.
В Кремле прокомментировали возможность возобновления полётов в Грузию
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Разумеется, нельзя исключать возобновления полётов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдёт. Но сейчас пока, безусловно, с учётом такой сильной поляризации, причём с экстремистскими оттенками, грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов», — сказал он.

Он подчеркнул, что решение России по ограничению полётов является «абсолютно вынужденной мерой».

«Ситуация будет постоянно мониториться. И как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, вот тогда будет время уже анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос о том, когда будет возобновлено авиасообщение между Россией и Грузией и от чего это будет зависеть.

8 июля в силу вступил указ президента России, который временно запретил авиасообщение между двумя странами

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