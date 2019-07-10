В Кремле прокомментировали возможность возобновления полётов в Грузию

Обсуждение возобновления авиасообщения России с Грузией в настоящее время является преждевременным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за ситуацией будут следить.

«Разумеется, нельзя исключать возобновления полётов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдёт. Но сейчас пока, безусловно, с учётом такой сильной поляризации, причём с экстремистскими оттенками, грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов», — сказал он.

Он подчеркнул, что решение России по ограничению полётов является «абсолютно вынужденной мерой».

«Ситуация будет постоянно мониториться. И как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, вот тогда будет время уже анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос о том, когда будет возобновлено авиасообщение между Россией и Грузией и от чего это будет зависеть.

8 июля в силу вступил указ президента России, который временно запретил авиасообщение между двумя странами.