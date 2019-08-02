Премьер Грузии рассказал о ситуации с туризмом в стране

Короткая ссылка
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль продолжит быть «локомотивом развития экономики» страны.
Премьер Грузии рассказал о ситуации с туризмом в стране
  • ©Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бахтадзе, грузинским властям будет сложно в ближайшие месяцы поддерживать тренд на увеличение туристического потока, однако он уверен, что ситуация изменится.

«Благодаря всем тем совместным мероприятиям, которые мы запланировали вместе с компаниями, работающими в этом секторе, обязательно вернём такую же растущую динамику в туристическом секторе. Туризм как был локомотивом развития экономики Грузии, так им и останется», — сказал Бахтадзе.

8 июля вступил в силу указ президента России, который временно запретил авиасообщение с Грузией

В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив, что в настоящее время существует объективная опасность для находящихся в Грузии российских туристов.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для экономики Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить