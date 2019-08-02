Премьер Грузии рассказал о ситуации с туризмом в стране

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль продолжит быть «локомотивом развития экономики» страны.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бахтадзе, грузинским властям будет сложно в ближайшие месяцы поддерживать тренд на увеличение туристического потока, однако он уверен, что ситуация изменится.

«Благодаря всем тем совместным мероприятиям, которые мы запланировали вместе с компаниями, работающими в этом секторе, обязательно вернём такую же растущую динамику в туристическом секторе. Туризм как был локомотивом развития экономики Грузии, так им и останется», — сказал Бахтадзе.

8 июля вступил в силу указ президента России, который временно запретил авиасообщение с Грузией.

В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив, что в настоящее время существует объективная опасность для находящихся в Грузии российских туристов.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для экономики Грузии.