В МИД Грузии заявили, что страна безопасна для российских туристов

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Официальный представитель грузинского МИД Владимир Константиниди заявил, что в Грузии полностью обеспечена безопасность российских туристов.
В МИД Грузии заявили, что страна безопасна для российских туристов
  • Reuters

«В связи с вопросами безопасности хочу вам сказать, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах», — цитирует его ТАСС.

Константиниди добавил, что для улучшения грузино-российских отношений необходима работа в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян.

8 июля вступил в силу указ президента России, который временно запретил авиасообщение с Грузией

В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив при этом, что в настоящее время существует объективная опасность для нахождения в Грузии российских туристов.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для экономики Грузии.

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