В Грузии считают важной нормализацию отношений с Россией

Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о важности турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси. Дальнейшая кооперация в этом направлении, по его мнению, может стать основанием для нормализации отношений двух стран.

«То, что к нам приезжают туристы и у нас есть торговые отношения, является важнейшим основанием для того, чтобы исправить допущенные политиками ошибки», — цитирует его РИА Новости.

При этом Иванишвили добавил, что российский рынок важен для Грузии, поэтому граждане, которые пытаются закрыть эту площадку для грузинских товаров, являются врагами страны.

Ранее в Нацбанке Грузии сообщили, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России, в связи с отменой авиасообщения, экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.

Также депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для экономики Грузии.