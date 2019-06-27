Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России

Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.

«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчётам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние приблизительно до $200—300 млн», — говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.

Также Нацбанк отметил, что турпоток влияет на курс грузинской валюты — лари.

«На курс валюты действуют разные внутренние и внешние факторы, в том числе ожидания. Соответственно, информация о возможном сокращении туристического потока из России влияет и на валютный рынок», — отметили в Нацбанке.

Ранее глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения российского турпотока для экономики Грузии.