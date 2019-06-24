В РСТ оценили возможные потери туротрасли Грузии в 2019 году

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с «Известиями» оценила возможные потери туротрасли Грузии в 2019 году.
В РСТ оценили возможные потери туротрасли Грузии в 2019 году
  • Reuters

Она считает, что свои поездки отменят не все туристы, но полноценного восстановления не будет.

«Если ещё учесть, что процентов 70 россиян, которые ехали отдыхать в Грузию, летели самолётами, то поначалу турпоток и рухнет процентов на 70. Потом он частично восстановится, но лишь частично», — заявила она.

Ранее проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока из России в Грузию.

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