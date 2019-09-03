МИД Грузии: Тбилиси не намерен ограничивать работу компаний из России

Замглавы грузинского МИД Вахтанг Махароблишвили заявил, что Грузия не планирует ограничивать работу российских компаний в стране, если они не нарушают внутреннее законодательство.

На вопрос, может ли быть ограничена деятельность российских компаний в Грузии, Махароблишвили заявил, что «ограничения будут, если эти компании нарушали или нарушают «закон об оккупированных территориях».

«Если такого нарушения нет, российские компании и раньше работали, и сейчас работают, и в будущем будут работать», — приводит РИА Новости слова Махароблишвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо уменьшить экономическую зависимость от Москвы.