МИД Грузии: Тбилиси не намерен ограничивать работу компаний из России
- Reuters
На вопрос, может ли быть ограничена деятельность российских компаний в Грузии, Махароблишвили заявил, что «ограничения будут, если эти компании нарушали или нарушают «закон об оккупированных территориях».
«Если такого нарушения нет, российские компании и раньше работали, и сейчас работают, и в будущем будут работать», — приводит РИА Новости слова Махароблишвили.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо уменьшить экономическую зависимость от Москвы.