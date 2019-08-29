Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международном форуме MEDEF во Франции.

По её словам, Тбилиси движется в западном направлении и влияние Москвы стоит минимизировать.

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — цитирует Зурабишвили РИА Новости.

Для этого, отметила она, государству необходимо больше европейских инвестиций, туристов из Европы, потребителей грузинской продукции.

Политик также обвинила Россию в «ежедневных провокациях» и в том, что она «играет на нервах».

Ранее Зурабишвили заявила, что возобновление диалога станет возможным после изменения позиции российской стороны.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал данное заявление.