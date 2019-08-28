Президент Грузии обозначила условия возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Euronews рассказала, в каком случае может произойти возобновление диалога Тбилиси и Москвы.

«Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо чётко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что России «необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении».

«Когда мы увидим чёткие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — добавила президент Грузии.

Ранее бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества Независимых Государств (СНГ) был ошибкой.