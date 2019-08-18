Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.

«Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что Тбилиси, наоборот, нужно было использовать возможности, предоставляемые площадкой СНГ, для того чтобы озвучить свою позицию.

Она отметила, что «Грузия своим решением допустила ошибку, так как её нахождение в содружестве не ущемляло её суверенитет».

Ранее Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в туристическом секторе.