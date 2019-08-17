«Закрепление лояльности»: зачем Грузия и США собираются заключить новый военный договор

В Минобороны Грузии сообщили, что в скором времени Тбилиси подпишет с Вашингтоном новый военный договор сроком на три года. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория. При этом неизвестно, какие именно пункты будут включены в документ. По мнению экспертов, нежелание заранее озвучивать содержание соглашения говорит о том, что речь не идёт о каких-то масштабных проектах. При этом аналитики полагают, что углубление сотрудничества Грузии и США в военной сфере — часть американской стратегии в отношении России.

Министр обороны Грузии Леван Изория сообщил, что в ближайшие дни Тбилиси подпишет с Вашингтоном договор в военной сфере сроком на три года. Такое заявление он сделал 17 августа после переговоров с новым военным атташе США в Грузии полковником Стефани Бегли.

«Через несколько дней у нас будет возможность подписать договор о трёхлетнем сотрудничестве. В последующие годы с полковником Стефани Бегли и её командой мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством, что в первую очередь служит усилению наших оборонительных возможностей», — заявил Изория по окончании встречи.

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При этом министр не уточнил, какие пункты содержит данное соглашение.

По мнению политолога Александра Асафова, тот факт, что детали соглашения не разглашаются, говорит о том, что ничего эпохального в нём не содержится. Речь может идти об ограниченных поставках оружия, считает эксперт.

«Подобные договоры, если их содержание не озвучивается, не содержат ничего такого, чем можно было бы похвастаться. Если бы там речь шла о какой-то прямой военной помощи, стратегических оборонных и наступательных системах, военных поставках, строительстве инфраструктуры или финансировании учений, то об этом было бы объявлено публично. Коль скоро этого сделано не было, вероятнее всего, речь идёт о поставках вооружений по стандартам НАТО, возможно, стрелкового оружия. Разумеется, всё это — на возмездной основе», — сказал эксперт в интервью RT.

В свою очередь, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов полагает, что соглашение может подразумевать создание в Грузии баз типа Cooperative Security Location, на территории которых воинский контингент не располагается на постоянной основе или же его численность крайне незначительна. Однако на этих базах хранится оборудование, которое позволит при необходимости быстро развернуть там подразделения американских военных.

«Пентагон давно уже расположился в Грузии. Я не исключаю, что речь может идти о какой-то компактной военной базе, которые называют lily pad, или на русском — «кувшинки». На них размещается минимальное число персонала, а предназначены они для оперативного развёртывания более серьёзного контингента в случае военного конфликта», — заявил аналитик в интервью RT.

При этом Прохватилов считает, что о поставках серьёзных вооружений речи не идёт.

«Грузинские военные показали себя очень плохо, их боеспособность крайне низкая. Там не может идти речи о каком-то серьёзном локальном военном конфликте. Возможно, им будет поставляться стрелковое оружие. Если доверить грузинам более серьёзное вооружение, то оно может быстро оказаться в Южной Осетии и Абхазии», — пояснил аналитик.

Тесные связи

После распада СССР США стали активно развивать сотрудничество с Грузией. Поначалу это касалось только политики и экономики, но в конце 1990-х годов очередь дошла и до военной сферы.

Основой для кооперации двух стран в этой области стало Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, действующее с марта 2003 года.

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В нём прописаны условия, согласно которым, в частности, представители американского оборонного ведомства могут свободно перемещаться по грузинской территории, пересекать границу, заниматься транспортировкой военной техники. В правовом отношении сотрудники Пентагона защищены в Грузии дипломатическим иммунитетом.

В 2009 году две страны сделали новый шаг в развитии военного сотрудничества, подписав Хартию о стратегическом партнёрстве. Приоритетами при этом обозначались ускорение процесса вступления страны в НАТО, расширение взаимодействия в военной области, повышение обороноспособности Грузии и поддержка её территориальной целостности.

В данный момент в грузинских силовых ведомствах работают американские советники, а военные инструкторы из США проводят подготовку бойцов ВС Грузии. Также распространена практика, при которой грузинские военные командируются в США для обучения в специализированных учебных заведениях.

Тбилиси активно закупает американскую военную технику, правда, нередко речь идёт об устаревших образцах, которые в самих США снимают с вооружения. Так, в 2000-х годах Грузия получила в распоряжение многофункциональные вертолёты UH-1H Iroquois, которые до этого уже находились в эксплуатации. В 2016 году американцы предоставили своим грузинским партнёрам два патрульных катера, спущенных на воду ещё в конце 1980-х — начале 1990-х: WPB 1340 Jefferson Island и WPB 1345 Staten Island.

Американские военные принимают участие в международных учениях Noble Partner 2018 в центре подготовки в Вазиани

Reuters

© David Mdzinarishvili

В том же 2018 году Тбилиси закупил у США противотанковые системы Javelin, а министр обороны страны сообщил, что армия Грузии может получить в распоряжение американский зенитно-ракетный комплекс Stinger.

Параллельно Грузия активно развивает сотрудничество и с Североатлантическим альянсом. Ещё в 1992 году республика вступила в Совет евро-атлантического сотрудничества (переименованный в 1997 году в Совет евро-атлантического партнёрства), а двумя годами позднее присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира», которая была создана для налаживания взаимодействия альянса с не входящими в него государствами.

Процесс сближения Грузии и НАТО ускорился во время правления президента Михаила Саакашвили, который пришёл к власти в 2004 году после так называемой революции роз. При нём Тбилиси согласовал с альянсом Индивидуальный план партнёрства с НАТО, а страна стала принимать участие в операциях альянса в рамках Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

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В 2015 году в пригороде Тбилиси открылся Совместный центр тренировок и оценки НАТО — Грузия, на базе которого ежегодно проводятся командно-штабные учения Noble Partner. Подобный объект располагается и в Сачхере. А в 2018 году стороны договорились о создании на базе аэродрома Вазиани крупного военно-логистического центра НАТО.

По мнению Александра Асафова, сотрудничество с такими странами, как Грузия, США необходимо, помимо всего прочего, для того, чтобы продавать своё оружие.

«За счёт партнёрства с подобными странами Вашингтон расширяет рынок сбыта вооружений. В том числе с помощью устаревших образцов, которые уже не используются в США и других передовых странах НАТО. Поэтому, к примеру, такие относительно новые члены альянса, как Польша или прибалтийские государства, получают контракты на старое оружие. Вероятно, Грузии достанется что-то совсем старое, поэтому они не говорят, что именно. Но возможно, что это будет и какая-то невоенная инфраструктура», — предположил эксперт.

В свою очередь, Владимир Прохватилов отмечает, что политика Грузии в военной сфере определяется отнюдь не в Тбилиси.

«Всё, что предпринимает Грузия в военной сфере, решают в Вашингтоне. США сейчас стремятся усиливать своё военное присутствие, даже помимо НАТО. Потому что Евросоюз и страны НАТО становятся всё менее надёжными с точки зрения Вашингтона, их интересы расходятся», — пояснил аналитик.

Грузинский плацдарм

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что углубление военного сотрудничества между США и Грузией направлено главным образом против России.

Так, по мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимира Оленченко, для Вашингтона Грузия является прежде всего плацдармом в его стратегии на российском направлении.

«Конечно, в России понимают, что Грузия не может представлять угрозу со своим потенциалом ни в экономике, ни в военной области. Но для США эта страна интересна как инструмент и своего рода плацдарм», — заявил он в беседе с RT.

Министр обороны Грузии Леван Изория и немецкий адмирал Манфред Нильсон

Reuters

© Irakli Gedenidze

В свою очередь, Александр Асафов, не отрицая низкого военного потенциала Тбилиси, указал на то, что сам факт активности НАТО и США вблизи российских границ не может не настораживать.

«Существование НАТО и его присутствие вблизи наших границ имеют очевидный антироссийский характер. Поэтому, конечно, нам стоит беспокоиться, и наше высшее военно-политическое руководство об этом осведомлено и периодически на эту тему высказывается. Тем не менее, что касается непосредственно Грузии, то для неё такие договоры с США — это лишь закрепление лояльности. На реальную обороноспособность это никак не повлияет», — заключил эксперт.