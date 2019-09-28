«Политический банкрот»: в России ответили на слова Саакашвили о планах Москвы «воссоздать СССР»

У Москвы нет планов «воссоздать СССР», подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения грузинских СМИ, которые процитировали экс-президента Саакашвили. Тот заявил, что у Владимира Путина якобы есть план объединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию и часть Украины. В Госдуме отметили, что заявления грузинского политика следует рассматривать как попытки напомнить о себе после исчезновения из информационного поля. По их мнению, Саакашвили прибегает к аргументу о «российской угрозе» в условиях отсутствия «политического багажа».

У России нет планов по «воссозданию Советского союза», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет», — цитирует Пескова РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Накануне он выступил в грузинских СМИ с информацией о том, что у Владимира Путина якобы есть план воссоздать СССР, объединив Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию и часть Украины.

По его словам, на данном этапе «плана» речь идёт о том, чтобы «заставить эти страны объявить нейтралитет и ослабить их политических лидеров».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что высказывания Саакашвили продолжают распространять, так как они соответствуют интересам определённых групп.

«На данном этапе, в значительной степени, как политик Саакашвили «умер», но как ньюсмейкер он, конечно, не умер. И его точка зрения ещё будет тиражироваться. И чем скандальнее будет тема, тем больше будет тиражирование», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Схожей оценки придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, заявление Саакашвили следует рассматривать лишь как инфоповод.

«Он выпал из всего информационного поля, его никто не видит и не слышит. Вот надо было как-то о себе заявить. Совершенно глупое заявление», — заявил RT депутат.

Высказывание экс-президента также прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он выразил мнение, что Саакашвили «хотел напугать, а вызвал недоумение».

«Подобные заявления — для параноиков. Вменяемые не поверят», — заключил сенатор на своей странице в Twitter.

Саакашвили обвинил Россию в планах к 2024 г. «воссоздать СССР», присоединив Грузию, Армению, почти всю Украину и т.д. Саакашвили хотел напугать, а вызвал недоумение. Не только планов таких нет, но это и неосуществимо. Подобные заявления - для параноиков. Вменяемые не поверят. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 27, 2019

Попытки вернуться в политику

Отметим, что Саакашвили систематически предпринимает попытки вернуться в политику, часто выступая при этом с резкими заявлениями в адрес России.

В минувшем июне он обвинил россиян в «наглости», комментируя беспорядки в Грузии. По его словам, Россия привезла в Грузию «оккупанта».

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«Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила», — заявил политик в эфире телеканала 112.

Напомним, в июне в Тбилиси прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся опытками штурма госучреждений и ожесточёнными стычками с полицией. Генпрокуратура Грузии классифицировала эти события как мятеж.

Поводом для беспорядков стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Примечательно, что Генпрокуратура страны обвинила в организации беспорядков депутата от партии Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора Мелия.

Кроме того, Саакашвили намеревался вернуться во власть на Украине. Напомним, в 2015-2016 годах он занимал пост советника президента Украины и руководил Одесской областной администрацией.

Он собирался участвовать в украинских парламентских выборах со своей партией «Движение новых сил», однако позднее отказался от этих планов. Сам он заявил, что решение о снятии с выборов его сделано в пользу пропрезидентской партии «Слуга народа».

Комментируя заявления Саакашвили, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта предположил, что нынешние действия экс-президента Грузии обусловлены тем, что он «ушёл в тень».

«На Украине появилась новая яркая фигура — Зеленский, в Грузии он (Саакашвили. — RT) не играет большой роли, а в мировой политике он просто никто. И поэтому, надо вспомнить угрозу воссоздать СССР. Этот миф, о желании воссоздать СССР, он периодически всплывает и используется, хотя он совершенно не актуален», — сказал эксперт в беседе с RT.

Подобные действия указывают на то, что у экс-президента Грузии «нет реальных козырей для политической игры», уверен эксперт.