Депутата партии Саакашвили обвинили в организации беспорядков в Тбилиси
- Reuters
«Никанор Мелия обязан завтра явиться в прокуратуру с целью предъявления ему обвинения», — указывается в сообщении.
Уголовное дело в отношении Мелии возбуждено по статье «Организация группового насилия, руководство им и участие (в нём)».
20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Как сообщили в МВД Грузии, десять сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне протестующих в Тбилиси, отстранены от работы за превышение полномочий.