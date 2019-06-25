Депутата партии Саакашвили обвинили в организации беспорядков в Тбилиси

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Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинения депутату от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанору Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Депутата партии Саакашвили обвинили в организации беспорядков в Тбилиси
  • Reuters

«Никанор Мелия обязан завтра явиться в прокуратуру с целью предъявления ему обвинения», — указывается в сообщении.

Уголовное дело в отношении Мелии возбуждено по статье «Организация группового насилия, руководство им и участие (в нём)».

20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. 

Как сообщили в МВД Грузии, десять сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне протестующих в Тбилиси, отстранены от работы за превышение полномочий. 

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