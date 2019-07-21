В «Слуге народа» оценили отказ партии Саакашвили от участия в выборах

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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прокомментировал решение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили снять свою партию «Движение новых сил» с выборов в Верховную раду в пользу политсилы президента Украины Владимира Зеленского.
В «Слуге народа» оценили отказ партии Саакашвили от участия в выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Нет, мы не договаривались с ним об этом, это личная позиция Саакашвили», — сказал он.

Как отметил Разумков, партия «Слуга народа» не имеет каких-либо договорённостей по данному вопросу ни с фракцией Саакашвили, ни с какими-либо другими политсилами.

Ранее Саакашвили объявил, что его партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Раду в пользу политической силы Зеленского «Слуга народа».

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, почему Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду.

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