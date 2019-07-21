В «Слуге народа» оценили отказ партии Саакашвили от участия в выборах
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Нет, мы не договаривались с ним об этом, это личная позиция Саакашвили», — сказал он.
Как отметил Разумков, партия «Слуга народа» не имеет каких-либо договорённостей по данному вопросу ни с фракцией Саакашвили, ни с какими-либо другими политсилами.
Ранее Саакашвили объявил, что его партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Раду в пользу политической силы Зеленского «Слуга народа».
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, почему Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду.