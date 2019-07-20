Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду
«Думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам... Мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию — отдать голоса за «Слугу народа», — говорится в обращении политика в Facebook.
Саакашвили отметил, что голоса сторонников его партии могут помочь «Слуге народа» получить возможность по итогам парламентских выборов «независимо формировать правительство».
«Каждый процент сейчас важен», — подчеркнул он.