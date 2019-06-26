ЦИК Украины назвала законным недопуск к выборам партии Саакашвили

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Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК считает «абсолютно законным» недопуск представителей партии политика Михаила Саакашвили «Движение новых сил» к выборам в парламент.
ЦИК Украины назвала законным недопуск к выборам партии Саакашвили
  • Reuters

По её словам, в настоящее время в суды поданы два исковых заявления, которые касаются «Движения новых сил» и Коммунистической партии Украины.

«В обоих случаях ЦИК считает свою позицию, которая отражена в соответствующем постановлении, абсолютно законной и будет пытаться доказать это в судебных процессах, которые будут происходить», — цитирует её «Гордон».

Также она отметила, что вопрос регистрации кандидатов на выборы является «исключительно полномочиями ЦИК.

Ранее Шестой апелляционный административный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию страны повторно рассмотреть документы «Движения новых сил».

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