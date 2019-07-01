В ЦИК Украины назвали число принимающих участие в выборах партий

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Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько украинских партий, согласно последним данным, примет участие в парламентских выборах.

Отмечается, что партия «Движение новых сил Михаила Саакашвили» стала 22 фракцией, которая примет участие в досрочных парламентских выборах.

«ЦИК внесла партию «Движение новых сил Михаила Саакашвили» в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки», — заявил представитель ЦИК, чьё выступление транслировала на своей странице в Facebook гражданская сеть «Опора».

Ранее председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

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