На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских

Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский. Об этом информирует интернет-издание Liga.

«Зарегистрировано восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах», — сообщила она.

По словам главы ЦИК, «это не клоны, а реальные люди», которые «накануне не меняли свои фамилии».

Ранее партия Зеленского «Слуга народа» обратилась в Нацполицию с просьбой расследовать факты массовой регистрации в округах кандидатов-клонов, незаконно использующих бренд партии в ходе избирательной кампании в рамках выборов в Раду.