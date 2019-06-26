На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских
- Reuters
«Зарегистрировано восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах», — сообщила она.
По словам главы ЦИК, «это не клоны, а реальные люди», которые «накануне не меняли свои фамилии».
Ранее партия Зеленского «Слуга народа» обратилась в Нацполицию с просьбой расследовать факты массовой регистрации в округах кандидатов-клонов, незаконно использующих бренд партии в ходе избирательной кампании в рамках выборов в Раду.