Партия Зеленского пожаловалась на регистрацию кандидатов-клонов

Короткая ссылка
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» обратилась в Национальную полицию с просьбой расследовать факты массовой регистрации в округах кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии в ходе парламентской избирательной кампании.
Партия Зеленского пожаловалась на регистрацию кандидатов-клонов
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщил представитель партии Александр Качура.

«В таких действиях псевдокандидатов в народные депутаты Украины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование осуществлению избирательного права», — цитирует его «112 Украина».

Ранее опрос показал, что партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%. Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить