Партия Зеленского пожаловалась на регистрацию кандидатов-клонов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» обратилась в Национальную полицию с просьбой расследовать факты массовой регистрации в округах кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии в ходе парламентской избирательной кампании.

Об этом сообщил представитель партии Александр Качура.

«В таких действиях псевдокандидатов в народные депутаты Украины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование осуществлению избирательного права», — цитирует его «112 Украина».

Ранее опрос показал, что партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%. Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%).