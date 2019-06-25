Партия Зеленского пожаловалась на регистрацию кандидатов-клонов
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Об этом сообщил представитель партии Александр Качура.
«В таких действиях псевдокандидатов в народные депутаты Украины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование осуществлению избирательного права», — цитирует его «112 Украина».
Ранее опрос показал, что партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%. Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%).