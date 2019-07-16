Саакашвили заявил о желании строить дороги на Украине

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Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если бы перед ним стоял выбор «быть генеральным прокурором или строить дорогу», то он выбрал бы последний вариант.
Саакашвили заявил о желании строить дороги на Украине
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам Саакашвили, он «не ищет никаких должностей».

«Если мне выбирать между тем, чтобы быть генеральным прокурором или просто строить дорогу, я бы для души выбрал строить дорогу», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Также политик заявил, что если бы ему и его команде предоставили такую возможность, то «они бы зачистили коррупционеров».

«За 70 дней их бы и след простыл, я гарантирую», — сказал он.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду.

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