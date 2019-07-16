Саакашвили заявил о желании строить дороги на Украине

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если бы перед ним стоял выбор «быть генеральным прокурором или строить дорогу», то он выбрал бы последний вариант.

По словам Саакашвили, он «не ищет никаких должностей».

«Если мне выбирать между тем, чтобы быть генеральным прокурором или просто строить дорогу, я бы для души выбрал строить дорогу», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Также политик заявил, что если бы ему и его команде предоставили такую возможность, то «они бы зачистили коррупционеров».

«За 70 дней их бы и след простыл, я гарантирую», — сказал он.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду.