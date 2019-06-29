ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду

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Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о регистрации кандидатов от партии «Движение новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду
  • © Reuters

Об этом сообщила гражданская сеть «Опора» на своей странице в Facebook.

«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили», — говорится в сообщении.

Ранее Саакашвили сообщил, что Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии относительно участия партии «Движение новых сил» во внеочередных парламентских выборах.

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