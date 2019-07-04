Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на митинге в Тбилиси 20—21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путём мятежа.

«На данном этапе на основании анализа показаний десятков свидетелей, проведённых дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришёл к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путём мятежа», — заявил Кацитадзе.

20 июня в столице Грузии прошли акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки в ходе митинга в Тбилиси несут бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.