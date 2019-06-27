Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках в Тбилиси
- РИА Новости
«Ответственность за те результаты возлагается на осуждённого Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу Конституцию», — цитирует его ТАСС.
Бахтадзе заявил о недопустимости подобных действий.
При этом он также допустил, что в ходе протестов «в отдельных случаях отдельные люди превысили силу».
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков возле здания парламента в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.
20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Как позднее сообщили в МВД Грузии, десять сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне протестующих в Тбилиси, отстранены от работы за превышение полномочий.