Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках в Тбилиси

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки в ходе митинга в Тбилиси несут бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.
Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках в Тбилиси
  • РИА Новости

«Ответственность за те результаты возлагается на осуждённого Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу Конституцию», — цитирует его ТАСС.

Бахтадзе заявил о недопустимости подобных действий.

При этом он также допустил, что в ходе протестов «в отдельных случаях отдельные люди превысили силу».

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков возле здания парламента в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. 

Как позднее сообщили в МВД Грузии, десять сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне протестующих в Тбилиси, отстранены от работы за превышение полномочий. 

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