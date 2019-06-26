Саакашвили назвал политику правящей партии Грузии «беспределом»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «беспределом» правление представителей действующих властей страны после того, как они обвинили оппозиционного депутата Никанора Мелию в организации беспорядков в ходе протестов в Тбилиси.

«Беспредел (основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины. — RT) Иванишвили должен закончиться. Мы ни в коем случае не должны разрешить ему задержать (депутата из оппозиционной фракции «Единое национальное движение» Никанора. — RT) Мелию, чего бы нам это ни стоило», — приводит РИА Новости заявление Саакашвили, сделанное на грузинском языке в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в социальной сети в Facebook.

Ранее главная прокуратура Грузии выдвинула обвинения Никанору Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси.

Также 22 июня сообщалось, что МВД Грузии вызвало на допрос по делу о беспорядках экс-министра обороны страны Ираклия Окруашвили, лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Угулаву и депутата парламента от партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию.

Протесты в Грузии проходят с 20 июня.

Подробнее — в материале RT.