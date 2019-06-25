В МИД России надеются на урегулирование ситуации в Грузии

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что в Москве надеются на урегулирование ситуации в Грузии в рамках мирного диалога.

Об этом он заявил на Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

«Мы глубоко озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. Рассчитываем, что она будет урегулирована в рамках мирного диалога», — приводится заявление Келина на сайте внешнеполитического ведомства России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии провоцируют антироссийские настроения.

Также в Кремле заявили, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия.

20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста, участники которых выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.