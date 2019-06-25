В Тбилиси освободили ещё 55 задержанных в ходе протестов
- Reuters
По её данным, в суд поступила 61 жалоба от защиты задержанных.
Отмечается, что суд в ряде случаев сократил наказание, в некоторых случаях прекратил делопроизводство. Также суд признал ряд жалоб недопустимыми и оставил их без рассмотрения.
«В конечном итоге по решению Тбилисского апелляционного суда 55 человек были освобождены из зала суда», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
По данным агентства, суд ранее освободил 56 задержанных.
22 июня в Грузии суд приговорил к административному аресту более 120 человек из более чем 300 задержанных после акции протеста в Тбилиси.