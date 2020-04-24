В Грузии оценили планы назначить Саакашвили вице-премьером Украины

Тбилиси считает неприемлемым возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины, заявил грузинский премьер Георгий Гахария.

«Назначение стратегическим партнёром на пост вице-премьера уже приговорённого за тяжёлые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо», — цитирует главу правительства РИА Новости.

По его словам, Тбилиси отреагирует на подобный шаг и в случае принятия соответствующего решения отзовёт посла «как минимум для консультаций».

Ранее Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и заниматься переговорами с МВФ.

Ожидается, что политик будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной рады.