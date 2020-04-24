Саакашвили рассказал о поручении Зеленского провести переговоры с МВФ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

«Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает», — приводит Интерфакс слова Саакашвили.

По словам Саакашвили, украинским властям необходимо спасти не только экономику, но и страну.

«Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящее цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще, спасти государство», — отметил он.

Ранее Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.

В партии «Слуга народа» сообщили, что Саакашвили будет присутствовать на внеочередном заседании Рады 24 апреля.

Подробнее о возвращении Саакашвили в украинскую политику — в материале RT.