Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером
- РИА Новости
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам», — написал он в Facebook.
Он рассказал, что провёл содержательную беседу с премьер-министром Украины, на протяжении которой они детально обсудили все вопросы, связанные с его «возможной работой в правительстве».
В феврале 2018 года Саакашвили задержали в ресторане в Киеве и депортировали в Польшу. По словам его адвоката, политику запретили въезд в страну до 2021 года.
В мае 2019 года ставший президентом Украины Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении украинского гражданства экс-губернатору Одесской области, 29 мая политик прилетел из Варшавы в Киев.