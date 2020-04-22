Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам», — написал он в Facebook.

Он рассказал, что провёл содержательную беседу с премьер-министром Украины, на протяжении которой они детально обсудили все вопросы, связанные с его «возможной работой в правительстве».

В феврале 2018 года Саакашвили задержали в ресторане в Киеве и депортировали в Польшу. По словам его адвоката, политику запретили въезд в страну до 2021 года.

В мае 2019 года ставший президентом Украины Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении украинского гражданства экс-губернатору Одесской области, 29 мая политик прилетел из Варшавы в Киев.