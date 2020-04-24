Глава украинской фракции «Слуга народа» пригрозил Грузии проблемами

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Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси решится отозвать своего посла на Украине.
Глава украинской фракции «Слуга народа» пригрозил Грузии проблемами
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Как он отметил, если Грузия отзовёт своего посла на Украине из-за назначения Михаила Саакашвили украинским вице-премьером по реформам, то у грузинской стороны будет больше проблем, чем у Киева.

«Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать», — цитирует его издание «Обозреватель».

Он добавил, что кадровые решения являются суверенным правом Украины и никакие страны не могут указывать Киеву в данном вопросе.

«Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьером. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует», — сказал он.

Ранее грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что Тбилиси считает неприемлемым возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины. По его словам, если данный шаг будет одобрен, то страна отзовёт своего посла «как минимум для консультаций».

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