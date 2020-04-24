Глава украинской фракции «Слуга народа» пригрозил Грузии проблемами

Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси решится отозвать своего посла на Украине.

Как он отметил, если Грузия отзовёт своего посла на Украине из-за назначения Михаила Саакашвили украинским вице-премьером по реформам, то у грузинской стороны будет больше проблем, чем у Киева.

«Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать», — цитирует его издание «Обозреватель».

Он добавил, что кадровые решения являются суверенным правом Украины и никакие страны не могут указывать Киеву в данном вопросе.

«Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьером. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует», — сказал он.

Ранее грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что Тбилиси считает неприемлемым возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины. По его словам, если данный шаг будет одобрен, то страна отзовёт своего посла «как минимум для консультаций».