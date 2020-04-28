Зеленский подписал закон о рынке земли

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, сообщила его пресс-служба.
Зеленский подписал закон о рынке земли
  • Reuters

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости», — заявил Зеленский.

В частности, предполагается, что с 1 июля 2021 года будет снят мораторий на продажу сельхозземель. Первые два года их смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га в одни руки, а с 2024-го — украинские юридические лица, не более 10 тыс. га. 

Проект был принят Верховной радой в конце марта.

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