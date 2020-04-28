«Крик о помощи»: как Украина пытается добиться нового кредита от МВФ

Украина стала бы банкротом, если бы не получала помощь от МВФ и Всемирного банка. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своей статье для испанской газеты El Pais. По его словам, без новой программы финансирования от международных организаций стране грозят нищета и кризис, преодоление которых стало бы «долгим и трудным». Сейчас Украина ожидает утверждения руководством МВФ новой трёхлетней кредитной линии на $5,5 млрд, однако фонд не торопится принять окончательное решение по этому вопросу, настаивая на изменении банковского законодательства страны. По мнению экспертов, новый транш не поможет Киеву оздоровить экономику, так как эти деньги пойдут на выплаты по старым долгам.

Без помощи со стороны международных финансовых организаций Украине грозят банкротство и нищета. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своей статье для испанской газеты El Pais. По его мнению, Киев нуждается в поддержке МВФ и Всемирного банка, особенно на фоне экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.

«Мне приятно видеть, что наши международные партнёры: Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие — готовы помочь осуществить реформы, в которых остро нуждается наша страна, а также предоставить финансовые ресурсы, необходимые для обслуживания долга. Без этого вырисовывается призрак банкротства, который погрузил бы Украину в нищету», — написал Зеленский.

По состоянию на март 2020 года размер государственного и гарантированного государством долга Минфин Украины оценивал в $80,38 млрд, половину от этой суммы составляли внешние заимствования. Пиковые выплаты в текущем году придутся на май и сентябрь. При этом валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020-2022 гг. вместе с процентами превысят $24 млрд.

В своей статье Зеленский предупреждает, что если негативный сценарий станет реальностью, то восстановление экономики страны «стало бы долгим и трудным». По этой причине Киев надеется на утверждение международными кредиторами новой программы финансирования.

Кредит за реформы

В настоящее время руководство Украины находится в ожидании утверждения МВФ трёхлетней программы расширенного финансирования в объёме $5,5 млрд. Договорённость об этом была достигнута в декабре прошлого года. Однако на сегодняшний день совет директоров фонда не утвердил новую кредитную линию. Более того, точная дата рассмотрения этого вопроса по-прежнему остаётся неизвестной.

27 апреля во время онлайн-заседания комитета Верховной рады по вопросам финансов глава украинского Минфина Сергей Марченко сообщил, что до конца текущего года Киев рассчитывает получить от МВФ $3,5 млрд, если руководство фонда вынесет положительное решение по этому вопросу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объясняет медлительность МВФ в принятии решения тем, что в стране не принят «банковский» законопроект №2571-D, который в СМИ называется «антиколомойским». Сейчас Верховная рада готовится к его рассмотрению во втором чтении, правда срок голосования ещё не определён. Первое чтение в парламенте состоялось 30 марта нынешнего года.

В недавней телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский пообещал, что законопроект будет обязательно принят.

«Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ», — приводит слова Зеленского сайт украинского президента.

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Напомним, что данный документ расширит полномочия Нацбанка Украины (НБУ). Регулятор наделяется правом неотвратимой ликвидации финучреждений. При этом у бывших владельцев банка будет право обратиться в суд для возмещения нанесённого им такой мерой ущерба, однако не смогут добиться возобновления работы предприятия.

Законопроект непосредственным образом затрагивает интересы олигарха Игоря Коломойского. В 2016 году украинское государство национализировало принадлежавший ему «ПриватБанк». Однако бизнесмен начал оспаривать это решение в окружном административном суде Киева, который в апреле прошлого года встал на сторону истца.

Сейчас судебное разбирательство продолжается в других инстанциях. Как считают эксперты, руководство МВФ опасается, что украинское государство согласится выплачивать Коломойскому компенсацию в ущерб погашению задолженностей пере международными кредиторами.

На этом фоне, отмечает источник RT в Министерстве экономического развития и торговли Украины, МВФ заметно ужесточил требования для выдачи траншей: теперь Киев уже не может получать кредиты под «обещания» провести реформы, на которых настаивают в фонде. Если «антиколомойский» законопроект не будет принят Радой, то Украине придётся обходиться без новых займов.

В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что в настоящее время западные кредиторы не спешат «помогать» Киеву, всерьёз опасаясь, что вложенные деньги не вернутся назад.

«Фонд тянет с утверждением нового транша, чтобы Украина на волне кризиса приняла под его диктовку законы, которые будут гарантировать возврат долгов», — заявил он.

При этом Зеленский постоянно подчёркивает, что украинская экономика не выживет без траншей Международного валютного фонда. Так, 17 апреля в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» он сравнил кредиты МВФ с человеческой кровью, без которой организм не может существовать.

Центр Киева в период пандемии

globallookpress.com

© Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency

По словам Зеленского, в период пандемии коронавируса и начавшегося из-за неё глобального экономического кризиса Украина не может позволить себе рассуждать о том, выгодно ли ей брать новый кредит.

Как считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, сейчас президент Украины пытается добиться снисхождения международных кредиторов, апеллируя, в том числе к проблемам, вызванным распространением COVID-19. В этом контексте статья, опубликованная на сайте El Pais, является своеобразным напоминанием для Запада и одновременно «криком о помощи».

«Зеленский пытается эксплуатировать тему коронавируса и, как мне кажется, намекает на то, что Украина, если ей не оказать экстренную помощь, может превратиться в инфекционную угрозу для всей Европы. Тем не менее мы видим, что Запад глубоко погружён в решение собственных проблем. Последние годы тема Украины вообще теряет свою актуальность», — констатировал он в беседе с RT.

Перспектива банкротства

Источник RT в Офисе президента Украины утверждает, что статьёй в El Pais и другими публичными заявлениями Зеленский надеется оказать влияние на процесс принятия решений руководством МВФ. По его словам, украинский лидер даёт фонду понять, что новые кредиты пойдут на возврат старых долгов.

«У страны нет денег на выплату долгов международным кредиторам, поддержку бизнеса и социальные выплаты. Поэтому президент посылает МВФ чёткий сигнал — если не дадите денег, то Украина превратится в банкрота, и миллионы жителей страны, которые побегут в Европу, станут нелегальными мигрантами. Чтобы не допустить этого, деньги от фонда нужны уже в конце мая», — говорит источник.

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По словам собеседника RT из партии «Батькивщина», ради получения кредита Зеленский даже задействовал «тяжёлую артиллерию» в лице Михаила Саакашвили, который может занять должность вице-премьера в кабмине Шмыгаля. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии должен будет убедить руководство МВФ в необходимости дальнейшей «финансовой поддержки» Киева.

«Деньги найти должен Саакашвили. Новость о его возможном назначении шокировала всех. Видимо, на Украине не осталось профессионалов, если пришлось привлекать к этому вопросу скандального экс-губернатора. Я думаю, что западные партнёры были крайне удивлены таким шагом», — говорит депутат.

При этом предлагаемые МВФ реформы и новый кредит не смогут оживить украинскую экономику, считает Суздальцев.

«В мире нет примеров положительного влияния программ МВФ на экономику стран, которые занимали у него деньги. Украина — не исключение. Миссия фонда заключается в том, чтобы подбрасывать Киеву деньги, которые позволяют ему сводить концы с концами и исправно платить проценты по кредитам. В данном случае дойти до дефолта ей не дадут, но и развитием экономики тут не пахнет. Это хождение по кругу», — считает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается Ищенко. По его словам, Зеленский и его администрация неспособны вывести Украину из этого экономического тупика.