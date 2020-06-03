«Примитивная дипломатическая игра»: зачем Верховная рада призвала ООН усилить давление на Россию из-за Крыма

Депутаты Верховной рады Украины приняли обращение к ООН, другим международным организациям и парламентским ассамблеям с призывом усилить санкции против России и соблюдать политику непризнания статуса Крыма. В документе также говорится о якобы возрастающей милитаризации полуострова и нарушении прав крымских татар. Аналитики называют такую позицию «тупиковой и бесперспективной». Эксперты считают, что эта декларация Киева — метод политического шантажа Запада и в частности — Германии, для которых украинский вопрос отошёл на задний план.

Верховная рада Украины приняла постановление об обращении к международным организациям, политическим блокам и парламентским ассамблеям с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжить политику непризнания статуса Крыма. Адресатами документа стали ООН, Европарламент и парламентские ассамблеи Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, а также другие организация и блоки.

В документе украинские парламентарии просят применить дополнительные меры в рамках политики «непризнания попытки аннексии Крыма».

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Более того, предлагается ввести международный мониторинг полного соблюдения этих мер, а также усилить давление на Россию как на «государство-агрессора». Для восстановления суверенитета Украины должны быть применены все доступные экономические, политические и санкционные механизмы, указывается в обращении.

В документе говорится, что Россия якобы продолжает наращивать милитаризацию Крыма, а также ущемляет права крымских татар и этнических украинцев на полуострове.

Верховная рада просит международные организации требовать от Москвы прекращения якобы имеющего место нарушения прав человека в Крыму и настаивать на соблюдении норм международного гуманитарного права.

Украинские депутаты, кроме прочего, предлагают поднимать вопрос восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и Севастополем, а также прилегающими к ним водам Азовского и Чёрного морей в ходе всех переговоров с Россией на высшем уровне.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, ничего нового в озвученном обращении нет.

«Украина постоянно занимает такую позицию. Нынешний президент и его партия, которая доминирует в Верховной раде, шли во власть как миротворцы, но в итоге продолжили стратегию Петра Порошенко и коалиции «евромайдана», — заявил эксперт.

Меры и контрмеры

Напомним, что полуостров Крым стал частью России после событий 2014 года на Украине, когда в результате государственного переворота в стране сменилась власть.

Решение было принято по итогам общенародного референдума, в котором приняли участие более 80% крымчан. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей Крыма. Несмотря на результаты референдума, Киев отрицает право полуострова на самоопределение и отказывается признавать его частью России.

Набережная в Балаклаве

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Воссоединение Крыма с РФ также привело и к ухудшению отношений Москвы со странами Запада. США и Евросоюз ввели против российской стороны экономические санкции, которые автоматически продлеваются на протяжении нескольких лет. В ответ Москва приняла свой пакет ограничительных мер, в основном направленный против продовольственного импорта из стран ЕС.

Данные контрсанкции заметно снизили прибыли европейских товаропроизводителей и экспортёров — в последнее время некоторые страны, сильнее всего пострадавшие от ответных мер Москвы, призывают ЕС ослабить или отменить санкционный режим против России.

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Рестрикции не оказывают никакого влияния на Россию, экономика которой давно адаптировалась к ограничениям, считает Владимир Шаповалов.

«Более того, санкционный режим дал положительные моменты, в частности позволил российской экономике получить конкурентные преимущества в условиях пандемии и грядущего мирового экономического кризиса. В то же самое время санкционный режим тяжёлым бременем ложится не только на украинскую экономику, но и на экономики европейских стран», — отметил политолог в беседе с RT.

Шаповалов напомнил, что европейские государства в последнее время всё активнее контактируют с Россией. Например, Австрия и Германия, развивающие газовый проект «Северный поток — 2».

«Также есть политические свидетельства частичного отказа от санкционного режима, например возвращение российской делегации в ПАСЕ. Сегодня в Европе появляется всё больше антисанкционных настроений, желаний нормализовать отношения с Россией», — пояснил аналитик.

По словам Владимира Шаповалова, «позиция, которую занимает Украина в отношении Крыма, — тупиковая и бесперспективная». Эксперт напомнил, что Россия является не просто братским народом для Украины, но и наиболее важным экономическим, культурным партнёром и подобные обращения не идут на пользу двусторонним отношениям.

«Даже сейчас, в условиях ухудшения отношений, значительная часть бюджета Украины формируется за счёт средств, которые получают украинцы, работающие на российской территории, от экономических отношений, например транзита российских углеводородов», — отметил политолог.

Неизменная позиция

Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о принадлежности полуострова с самого момента его вхождения в состав РФ. Так, нынешний президент страны Владимир Зеленский в конце февраля этого года заявил, что возвращение Крыма — национальная идея Украины.

«Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

AFP

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Российские же власти также неоднократно отмечали, что мартовский референдум 2014 года прошёл в полном соответствии с международными нормами, а потому вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Политический шантаж

Верховная рада приняла своё обращение накануне переговоров в Берлине, где ждали с визитом украинскую делегацию. Очевидно, Киев преследовал цель шантажировать немецкую сторону, отметил Владимир Шаповалов.

«Накануне переговорного процесса украинская власть, как она думает, выдвигает заведомо радикальные, невыполнимые требования для того, чтобы получить сильную позицию. На самом деле у Украины не может быть никакой сильной позиции в переговорах с Германией по определению, тем не менее украинские политики почему-то уверены, что таким шантажом можно добиться результатов. Ничего у них не получится, это простая, примитивная дипломатическая игра», — отметил политолог.

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Правительства и парламенты государств мира способны без заявления со стороны украинской Рады принять решение об усилении или ослаблении санкций, заметил, в свою очередь, в разговоре с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Эта активность Рады нужна сейчас для того, чтобы продемонстрировать свою озабоченность, напомнить о себе. Тем более сейчас, когда экономические проблемы вытеснили Украину из международной повестки. Теперь украинский вопрос не является основным, который беспокоит парламентариев всего мира», — подчеркнул он.

В нынешней сложной экономической ситуации в последнюю очередь основные мировые экономики будут озабочены политической поддержкой Украины, отметил Владимир Жарихин.