На языке ограничений: что изменится на Украине после подписания Зеленским закона об образовании

Закон о среднем образовании на Украине, подписанный Владимиром Зеленским, ущемляет права русскоязычных граждан и должен быть отменён Конституционным судом. Такое мнение высказал председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Он сообщил, что обратится в КС с требованием отменить закон. Политологи считают, что принятие резонансной инициативы может негативно отразиться на рейтингах украинского лидера.

Закон о среднем образовании на Украине, который накануне подписал президент Владимир Зеленский, ущемляет права русскоязычных граждан страны и должен быть отменён Конституционным судом. Об этом заявил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Он сообщил, что обратится в КС с требованием отменить закон.

«Подпись президента Украины под законом «О полном общем среднем образовании», который вводит дискриминационную по отношению к русскоязычным гражданам норму о языке образования, — это предательство интересов, надежд и чаяний миллионов украинцев, которые во втором туре голосовали за Владимира Зеленского.

Это ещё одно подтверждение того, что между политикой Порошенко и Зеленского нет никакой разницы», — говорится в обращении Медведчука, размещённом на сайте его партии.

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Политик напомнил, что Зеленского во втором туре президентских выборов поддержали миллионы русскоязычных граждан, интересы которых он предал, подписав данный закон.

«Разделяя украинцев на несколько сортов (в зависимости от того, на каком языке они говорят), разделяя страну, Зеленский продолжает идти на поводу у радикалов», — отметил лидер «Оппозиционной платформы».

В своём обращении Медведчук охарактеризовал шаг Владимира Зеленского как «цинизм высшей пробы» и напомнил, что данный закон нарушает не менее пяти статей Конституции Украины. Кроме того, отметил политик, документ раскритиковала Венецианская комиссия ЕС и рекомендовала Киеву его пересмотреть.

«Мы обратимся в Конституционный суд с требованием отменить этот позорный националистический закон. Мы стояли и будем стоять на защите прав и свобод граждан Украины, в том числе права говорить и обучаться на родном языке», — утверждает Медведчук.

Образовательная дискриминация

Напомним, что закон «О полном общем среднем образовании» Владимир Зеленский подписал 13 марта. Этот документ, который Рада приняла 16 января, как отметили в офисе президента, «вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, основанную в 2017 году». Закон предусматривает постепенное сокращение преподавания предметов на языках национальных меньшинств, включая русский.

Так, согласно его положениям, учиться на русском можно будет только в начальной школе. Уже начиная с 5-го класса на русском языке можно будет изучать только 20% предметов, а остальные 80% занятий должны будут проводиться на украинском.

При этом для национальных меньшинств, говорящих на языках стран — членов ЕС, предусмотрено другое распределение — с 5-го класса не менее 20% учебного процесса должно проводиться на украинском языке, с постепенным увеличением этого показателя до 40% к 9 классу. В старшей школе на преподавание на украинском языке должно приходиться не менее 60% от годового объёма учебных часов.

Также законом предусматривается возможность обучения на своём языке вместе с «основательным» изучением украинского. Эта норма касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и «не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало».

Наследие Порошенко

Власти Украины с 2014 года последовательно реализовывали языковую политику, направленную на исключение русского и других языков из общественной жизни страны. Так, в 2017 году Порошенко подписал закон «Об образовании», который предусматривал переход всего процесса обучения на украинский язык к 2020 году.

Владимир Зеленский

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

В 2019 году Пётр Порошенко в финале своего президентского срока также подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах общественной жизни. Этот шаг раскритиковали в Венецианской комиссии Совета Европы — эксперты организации заявили, что данный документ не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и соблюдением языковых прав меньшинств в республике.

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Соседние страны неоднократно выражали несогласие с такой политикой Киева. В основном это были государства, на языке которых говорят меньшинства, проживающие в Западной Украине, — Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Так, Венгрия не раз выступала против законов, которые ущемляют права нацменьшинств на использование своего языка в учебных заведениях, госструктурах и СМИ.

В частности, чтобы принудить Украину к отказу от принятия законов, ущемляющих права меньшинств, Венгрия ветировала совместные заявления Украины и НАТО, а также заявила, что будет препятствовать вступлению Киева в альянс.

Команда Зеленского долгое время воздерживалась от комментариев по поводу языковой политики администрации Петра Порошенко. После выборов пресс-служба избранного президента распространила сообщение, в котором говорилось, что закон о языке будет «тщательно проанализирован» на предмет соблюдения «конституционных прав и интересов всех граждан Украины».

Однако за это время администрация Зеленского так и не предприняла каких-либо действий в плане пересмотра законов об образовании и государственном языке. В частности, без каких-либо изменений в законе об образовании осталась статья о процентном соотношении языков в средней школе.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что решение подписать этот закон не добавит популярности украинскому лидеру.

«Сегодня популярность Зеленского среди населения снижается, потому что он обещал прекратить войну и улучшить социально-экономическую ситуацию в стране. Даже в том случае, если бы он не прекратил войну, но резко улучшил социально-экономическую ситуацию, то его рейтинги поднимались бы. Но в связи с тем, что ситуация в стране продолжает ухудшаться, рейтинги его падают и будут продолжать падать», — отметил политолог в разговоре с RT.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в интервью RT подчеркнул, что заявления и действия Зеленского были направлены на то, чтобы данные законы лишь формально соответствовали Конституции.

«Зеленский ведёт ещё более жёсткую политику в отношении русскоязычного населения, чем Порошенко, который решил подписать закон о языке в последние дни своего президентства. Рейтинги Зеленского идут вниз, потому что большинство украинцев, когда голосовали за него, не слушали, не интересовались тем, что он говорит, а действовали по принципу «лишь бы не Порошенко».

Теперь же они вынуждены прислушиваться к президенту и постепенно начали осознавать, что позиция «лишь бы не Порошенко» была неразумной, поскольку шило на мыло менять нецелесообразно», — констатировал эксперт.