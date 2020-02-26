В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о «возвращении Крыма»

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал в беседе с RT слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

«В подобном виде национальной идее Зеленского не суждено сбыться. На самом деле украинское государство и киевские власти всегда Крым считали каким-то чужим регионом», — считает Козенко.

Он подчеркнул, что Зеленский и его окружение должны понять, что не от их желания зависит, «будет или не будет развеваться здесь какой-либо флаг», а прежде всего от желания крымчан.

«Мы свой выбор сделали, поэтому то, что они там пытаются сегодня какие-то праздники организовать вопреки воле крымчан, то, что они пытаются назвать «аннексией» наше воссоединение с Россией, — это всё, честно говоря, не от большого ума», — добавил депутат.

По словам Козенко, украинской власти национальными идеями стоит делать идеи, связанные со своей страной.

Ранее Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Украинский лидер также отметил, что подпишет указ о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.