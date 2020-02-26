В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины

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Анастасия Румянцева
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины
  • РИА Новости

Гемпель отметил, что также предложил бы начать с «простых и очевидных вещей», а именно, с прекращения конфликта на юго-востоке Украины, что, по его мнению, стало бы «большим облегчением» для всех граждан страны и её соседей. 

Он также подчеркнул, что говорить сегодня о притязаниях Зеленского и Украины в целом на территорию Крыма «неуместно и не дипломатично».

«Крым вернулся в состав России по волеизъявлению его граждан. И говорить о возврате Крыма в состав Украины сегодня не приходится, некорректно», — заключил Гемпель.

Ранее Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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