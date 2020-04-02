Атлантические амбиции: почему США заявляют о поддержке усилий Украины и Грузии по вступлению в НАТО

Постпред США в НАТО Кэй Хатчисон заявила, что члены блока не намерены прекращать усилия, направленные на поддержку вступления Украины и Грузии в альянс. Хатчисон напомнила, что НАТО проводит политику открытых дверей, приведя в пример недавнее вступление в альянс Северной Македонии. Однако эксперты отмечают, что, несмотря на многолетние заверения в готовности принять Киев и Тбилиси в НАТО, на деле альянс не может допустить такие нестабильные страны в свои ряды.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что члены альянса продолжат осуществлять усилия, направленные на принятие в блок Украины и Грузии. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции накануне заседания глав МИД стран альянса, которое пройдёт 2 апреля.

Отвечая на вопрос журналистов о недавнем принятии в альянс Северной Македонии, Кэй Бэйли Хатчисон отметила, что НАТО проводит политику открытых дверей и это приведёт к вступлению в блок Украины и Грузии, а также Боснии и Герцеговины.

«Мы привержены тому, чтобы все эти страны в будущем стали членами НАТО. Мы всех их хотим включить в альянс. Мы были и в Грузии, и на Украине», — заявила американский дипломат.

При этом постпред США при НАТО добавила, что указанные государства должны одержать верх над «российской дезинформацией и насильственным установлением границ внутри этих стран».

«Россия должна позволить этим странам осуществлять суверенное управление, иметь свою суверенную территорию, свои границы. Мы же решительно настроены помогать Грузии и Украине противостоять российской агрессии, подмявшей под себя части этих стран. Этих усилий мы ослаблять не собираемся», — заявила она.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, эти высказывания американского дипломата не более чем риторика.

«Это провокационное заявление, потому что эти страны имеют нерешённые территориальные споры, а значит, не могут стать членами НАТО. Таковы правила вступления в альянс. И вряд ли в НАТО сделают исключение для Киева и Тбилиси. Кроме того, Украина и Грузия могут интерпретировать подобные выступления как сигнал к силовому решению своих территориальных проблем, что приведёт к росту напряжённости на границах России», — отметил эксперт.

Украинские перспективы



Американский постпред при НАТО выразила уверенность, что 2 апреля в рамках заседания главы МИД стран альянса одобрят пакет, который «продолжит основываться на нашей поддержке и помощи для Украины и Грузии». При этом она не упомянула об изменении статуса этих двух стран как претендентов на вступление в альянс.

Reuters

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Напомним, что в октябре 2019 года вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет повторно подавать заявку на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. Он объяснил, что этот вопрос должен быть «техническим, а не политическим». Напомним, такую заявку Киев уже подавал в 2008 году.

ПДЧ представляет собой программу, в соответствии с которой страна-кандидат должна последовательно готовиться к вступлению в альянс: оборонные, ресурсные, политические и экономические аспекты деятельности страны постепенно, год за годом, должны подгоняться под стандарты НАТО.

В феврале занимавший пост министра обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями». Загороднюк добавил, что на украинской территории работают консультанты и наблюдатели стран НАТО, которые сообщают о ходе реформ на Украине.

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«Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, каким мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями». Если темп реформ будет сохранён», — отметил тогда Загороднюк.

Однако в марте сменивший Загороднюка на посту главы Минобороны Андрей Таран заявил, что украинская армия не сможет в ближайшее время полностью перейти на стандарты НАТО.

«Вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели у нас должна быть полностью реальная цель — максимальное обеспечение способности ВС взаимодействовать с силами альянса», — подчеркнул Таран.

Как отмечал ранее в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, военные эксперты стран НАТО не раз указывали, что у Вооружённых сил Украины по-прежнему остаётся множество проблем.

«Это связано и с подготовкой личного и командного состава, и с коррупцией в армии, и со структурой взаимодействия подразделений ВСУ. Так что пока результат реформ оставляет желать лучшего», — подчеркнул Кошкин.

Неудовлетворённые амбиции

В конце февраля премьер Грузии Георгий Гахария написал для газеты The Washington Times статью, в которой заявлял, что НАТО пора ответить на запрос о вступлении Тбилиси в альянс.

Необходимость предоставления членства в блоке грузинский премьер обосновывает тем, что Тбилиси вносит огромный вклад в «трансатлантический альянс» и жизненно необходим для обеспечения «геополитической безопасности» Чёрного моря.

Совместные учения НАТО в Грузии

AFP

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Он также отметил, что Чёрное море служит буферной зоной, которая помогает защищать Европу, НАТО и жизненно важные интересы США от враждебных держав. В качестве основной угрозы он назвал Россию.

Однако, несмотря на то что Грузия активно сотрудничает с Североатлантическим альянсом с 1990-х годов, блок не торопится принимать Тбилиси в свои ряды.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно сообщал, что, хотя в Тбилиси и совершили «значительный прогресс» с 2008 года, стране по-прежнему ещё многое предстоит сделать, прежде чем вступить в блок. Более того, он указал, что сроки приёма Грузии в альянс пока не определены.

По словам Андрея Кошкина, Вашингтон использует Тбилиси в качестве плацдарма для «политического и военного давления на Россию». В частности, эксперт напомнил о совместных учениях в Грузии с участием стран НАТО и их партнёров, в частности Agile Spirit 2019.

При этом, как отметил Кошкин, «армия Грузии, как и Украины, на данный момент далека от того, чтобы соответствовать стандартам НАТО».

«Есть большие проблемы с подготовкой, обмундированием, техникой. Глубокие корни пустила коррупция. Для исправления всего этого необходимо немало времени и, главное, нужны серьёзные финансовые вливания. У Киева и Тбилиси сегодня таких средств просто нет, а помощи Запада явно недостаточно. Учитывая то, какие непростые времена сейчас переживает мировая экономика, вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем», — отметил эксперт.

«Дежурные фразы»

Говоря о политике открытых дверей, Хатчисон напомнила о том, что членом НАТО недавно стала Северная Македония. Однако, по мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, принятие Северной Македонии в ряды альянса совсем не говорит о том, что полноправное членство скоро ждёт Грузию и Украину. Как отметил эксперт в беседе с RT, существует целый ряд проблемных моментов — политических, экономических, социальных, — которые не позволят Киеву и Тбилиси в обозримом будущем вступить в НАТО.

«Присоединение настолько неустойчивого, нестабильного государства, как Украина или Грузия, может довольно дорого стоить Североатлантическому альянсу», — отметил эксперт.

Однако, добавил Денисов, риторика, подобная заявлениям постпреда США при НАТО, будет звучать и дальше.

«Ведь с точки зрения военно-стратегических интересов РФ принятие Украины и Грузии в НАТО в качестве полноценных членов будет однозначно враждебным шагом, на который Москва готова в случае необходимости дать адекватный ответ. И в альянсе об этом прекрасно знают, поэтому никто там не собирается вступать в конфликт с Россией из-за Украины и Грузии. Подобные заявления больше похожи на дежурные фразы, которые нужны, чтобы ободрить Киев и Тбилиси», — заключил Денис Денисов.