В НАТО отметили прогресс Грузии по вступлению в альянс

В НАТО отметили прогресс в осуществлённых Грузией реформах при подготовке возможного членства в альянсе и подчеркнули необходимость их продолжения.

«Союзники признают значительный прогресс в реформах, которые Грузия осуществила и должна продолжать и которые помогают Грузии, стране-кандидату, продвигаться вперёд в её подготовке к членству, укрепляя потенциал Грузии в области обороны и оперативной совместимости с альянсом», — приводит РИА Новости заявление комиссии НАТО — Грузия.

Подчёркивается, что союзники вновь подтверждают своё решение о членстве Грузии в НАТО, а отношения страны с альянсом содержат «все практические инструменты для подготовки к возможному членству, в частности комиссию НАТО — Грузия, ежегодную национальную программу и существенный пакет НАТО — Грузия».

Сроки принятия конкретных решений по возможному осуществлению процедуры приёма Грузии в Североатлантический альянс не указываются.

13 сентября в Грузии, говоря о стремлении вступить в ЕС и НАТО, отметили, что присоединение к альянсу касается «возвращения в европейскую семью» и направлено на безопасность региона.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.

По его словам, «когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом».