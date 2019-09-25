Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО

В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Даже Йенс Столтенберг об этом говорил. Войну мы не начнём, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьёзно подорваны», — сказал министр.

По его словам, в настоящее время эти отношения не так сильно подорваны.

«Не до такой степени. В НАТО есть много стран, которые не делают из этого фетиша и развивают нормальные добрососедские отношения с Россией. Но когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом», — добавил он.

Как отметил Лавров, речь идёт о попытке навязать России «порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права».

Ранее в Грузии, говоря о стремлении вступить в ЕС и НАТО, отметили, что присоединение к альянсу касается «возвращения в европейскую семью» и направлено на безопасность региона.

Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, тем, кто стремится включить Украину и Грузию в состав НАТО, нужно подумать о последствиях подобной политики.