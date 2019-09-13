В Грузии объяснили стремление в НАТО и Евросоюз

В Грузии объяснили стремление вступить в Европейский Союз и НАТО. Как отметили в грузинском МИД, присоединение к альянсу касается «возвращения в европейскую семью» и направлено на безопасность региона.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.

«Европейский и евроатлантический курс Грузии, который является одним из главных приоритетов внешней политики и безопасности, является выбором грузинского народа, касающегося возвращения в европейскую семью, и ни в коем случае не направлен против кого-то, тем более против наших абхазских и осетинских сограждан», — цитирует его ТАСС.

Константиниди добавил, что вступление страны в НАТО и Евросоюз является гарантией мира и развития для самой Грузии и всего региона.

Ранее бывший замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО.

При этом в январе грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».