Столтенберг: точных сроков вступления Грузии и Украины в НАТО нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии точных сроков для возможного вступления Грузии и Украины в НАТО, а также о подтверждении альянсом этой перспективы.

«НАТО решило ещё на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остаётся. В то же время мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Европа не будет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.

В октябре в НАТО отметили прогресс в осуществлённых Грузией реформах при подготовке возможного членства в альянсе и подчеркнули необходимость их продолжения.

24 ноября советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Запад не считает, что для НАТО не было бы интересно включать Украину в состав альянса в условиях её «конфликта с Россией».

Политолог Иван Мезюхо, комментируя это заявление, отметил, что Украине стоит задаться вопросом, насколько целесообразно в данном контексте вступление в Североатлантический альянс.

Подробнее — в материале RT.