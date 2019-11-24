Порошенко заявил о невозможности безопасной Европы без Украины в НАТО

Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Европа не будет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.

«Я уверен, Европа не может быть в безопасности без Украины как члена НАТО. К счастью, за последние пять лет европейцы начали понимать, что, инвестируя в безопасность Украины, они инвестируют и в собственную безопасность», — заявил он на международной конференции безопасности в канадском Галифаксе.

Порошенко подчеркнул, что вступление в НАТО стало бы стимулом для реформ на Украине, но при этом усилило бы и безопасность в Европе.

Он также призвал мировое сообщество объединиться вокруг Украины и усилить её международную поддержку.

«Больше всего Украина нуждается не в деньгах и не в поддержке реформ, хотя это тоже очень важно... Нам нужно единство всего мира и солидарность с Украиной», — отметил Порошенко.

Ранее на Украине рассказали о планах получить статус участника НАТО с расширенными возможностями сотрудничества.