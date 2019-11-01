На Украине призвали НАТО перейти на «новый уровень сотрудничества»
- РИА Новости
«Во время визита Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнёрства расширенных возможностей», — цитирует Интерфакс-Украина политика.
По его словам, в рамках такого партнёрства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО — Украина.
Также программа предусматривает: расширенное сотрудничество в сфере разведки, предоставление возможности представителям стран-партнёров получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах альянса.
Он подчеркнул, что программа расширенных возможностей не является заменой плана действий по членству в НАТО.
«Мы очень надеемся, что альянс примет позитивное решение относительно нашей инициативы», — заключил он.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, в том числе в реформе сектора обороны и безопасности.