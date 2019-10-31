В Киеве назвали пять направлений для сотрудничества с НАТО

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Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на совместном с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах брифинге.
В Киеве назвали пять направлений для сотрудничества с НАТО
  • © Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Украина в дальнейшем планирует сосредоточить взаимодействие с альянсом на таких пяти стратегических направлениях», — цитирует «Укринформ» политика.

Первым направлением является реформа сектора обороны и безопасности, здесь, по его словам, внимание будет уделяться укреплению ВМС Украины, сил специальных операций, логистике, киберзащите и военной полиции.

Вторым направлением называется развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, третьим — профессиональное образование и развитие военных и гражданского персонала.

Как отметил Кулеба, четвёртым направлением работы с НАТО будет развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам.

Пятым пунктом вице-премьер-министр назвал безопасность человека.

«Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентрическим, потому что в конце концов мы делаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищённым», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о заинтересованности Украины в углублении сотрудничества с НАТО. 

Как отмечали в НАТО, альянс ожидает от Киева внедрения принятого закона о нацбезопасности. 

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