Зеленский заявил о желании Украины углубить сотрудничество с НАТО

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Украины в углублении сотрудничества с НАТО для повышения обороноспособности страны.
Зеленский заявил о желании Украины углубить сотрудничество с НАТО
  • © president.gov.ua

«Мы привержены переходу Украины на стандарты НАТО. Мы хотим углубить сотрудничество для повышения обороноспособности, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Также президент поблагодарил альянс за оказываемую Украине помощь, заверив, что страна сохранит партнёрские отношения с НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.

25 октября стало известно о договорённостях Украины с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.

Отмечалось, что соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.

В августе в США заявили о возможности Украины претендовать на членство в альянсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить