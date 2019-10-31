Зеленский заявил о желании Украины углубить сотрудничество с НАТО
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«Мы привержены переходу Украины на стандарты НАТО. Мы хотим углубить сотрудничество для повышения обороноспособности, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО», — приводит ТАСС слова Зеленского.
Также президент поблагодарил альянс за оказываемую Украине помощь, заверив, что страна сохранит партнёрские отношения с НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
25 октября стало известно о договорённостях Украины с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
Отмечалось, что соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.
В августе в США заявили о возможности Украины претендовать на членство в альянсе.