Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.
Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе
  • Reuters

Об этом он заявил на брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрием Кулебой.

«Мы видели определённый прогресс, который был достигнут в станице Луганской, и хотели бы, чтобы этому примеру следовали», — приводит ТАСС слова Столтенберга. 

Он отметил, что альянс приветствует усилия Киева, направленные на снижение напряжённости, отвод войск и мирное разрешение конфликта на востоке Украины, поддерживает Киев в реализации ключевых реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны.

По его словам, альянс, визит делегации которого — «чёткий сигнал солидарности» с Украиной, единодушен с Украиной в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета страны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Процесс разведения сил и средств в Золотом начался 29 октября.

В пресс-службе штаба операции объединённых сил сообщили, что процесс разведения войск вблизи Золотого займёт три дня

Позднее Зеленский объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить